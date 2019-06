KLM en TU Delft werken aan nieuw vliegtuig

KLM en TU Delft werken samen aan een "geheel nieuwe benadering van het vliegtuigontwerp" om de luchtvaart verder te verduurzamen. Een overeenkomst daartoe is zondag getekend in Seoul, door KLM-president-directeur Pieter Elbers, en Henri Werij, decaan faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de TU Delft. Als alles meezit, is er in oktober een prototype op schaal klaar van het nieuwe toestel, meldt de universiteit.

Het nieuwe vliegtuigconcept kreeg de naam Flying-V. De vorm van het toestel lijkt dan ook op een V. Passagierscabine, het vrachtdek en de brandstoftanks zijn geïntegreerd in de vleugels.

Het toestel verbruikt door een betere aerodynamische vorm en een lager gewicht 20 procent minder brandstof dan de Airbus A350, het modernste vliegtuig tot nu toe. Het kan evenals de Airbus A350 ongeveer 314 passagiers vervoeren en dezelfde hoeveelheid vracht, maar omdat het toestel kleiner is, is de weerstand lager.

In het huidige ontwerp vliegt de Flying-V nog op kerosine, maar het vliegtuig kan eenvoudig worden aangepast aan innovaties op het gebied van voortstuwing, zoals elektrisch-gesteunde straalmotoren.

In oktober worden een vliegend schaalmodel en een segment van het interieur op ware grootte officieel aan het publiek gepresenteerd, tijdens de KLM Experience Dagen op Schiphol. Die dagen zijn ter gelegenheid van de 100e verjaardag van de KLM.

In Seoul is het jaarcongres van de IATA, de internationale luchtvaartorganisatie.