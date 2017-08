KLM-baas wil toegangsbeleid vliegveld Lelystad

Luchtvaartmaatschappijen die vanaf het vernieuwde vliegveld Lelystad willen vliegen, moeten daarvoor een deel van hun vluchten op Schiphol opgeven. Alleen zo kan voorkomen worden dat prijsvechters te veel marktaandeel winnen. Pieter Elbers, president-directeur van KLM, wil dat ze Schiphol verlaten, KLM heeft namelijk geen ruimte meer om te groeien. Dat zegt hij in de Volkskrant in aanloop naar een hoorzitting over het luchtvaartbeleid in de Tweede Kamer.

Elbers waarschuwt dat met Lelystad Airport hetzelfde kan gebeuren als met Eindhoven Airport, een andere dochterluchthaven van Schiphol. Daar hebben prijsvechters zich gevestigd, zonder dat zij in ruil ruimte inleverden op Schiphol. „De ervaring leert ons dat het voorgenomen voorkeursbeleid niet uit zichzelf tot uitvoering komt. Dus moet Schiphol van tevoren de spelregels voor Lelystad bepalen.”

Wat voor KLM goed is, is voor Nederland goed, stelt hij. „Een eerste vlucht naar Bangalore voegt meer toe dan de zoveelste naar Barcelona. Dat zal iedere luchtvaarteconoom met me eens zijn. Voor buitenlandse ondernemingen is bereikbaarheid een belangrijke reden zich in Amsterdam te vestigen. Bedrijven als het Chinese Huawei of het Japanse Yamaha zetten hier hun Europese hoofdkantoor neer, omdat ze vanaf Schiphol de hele wereld kunnen bereiken.”