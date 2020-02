KLM annuleert veertig vluchten van en naar Schiphol

KLM heeft voor zondag veertig Europese vluchten geannuleerd wegens de naderende storm Ciara. Het gaat om twintig inkomende en twintig uitgaande vluchten op Schiphol, zegt een woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij.

Door de weersverwachtingen kunnen passagiers van KLM, Air France en Delta Air Lines hun vlucht omboeken. Dat geldt voor vluchten op zondag, maandag en dinsdag.

Schiphol waarschuwde eerder al dat reizigers rekening moeten houden met vertragingen of geannuleerde vluchten. Het vliegveld adviseert reizigers om de actuele vluchtorganisatie te checken of contact op te nemen met de maatschappij waarbij is geboekt.