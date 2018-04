KLM annuleert nog meer vluchten

De KLM heeft nog meer vluchten geannuleerd door de stroomstoring eerder zondagochtend op Schiphol. In totaal zijn er nu veertig Europese vluchten geschrapt. Het is niet duidelijk of er nog meer vluchten uit zullen vallen, maar de luchtvaartmaatschappij houdt de situatie nauwlettend in de gaten, als een woordvoerster.

De wachttijden bij de balies om vluchten om te boeken zijn lang. De KLM had extra personeel opgeroepen, maar door de files richting Schiphol was het ook voor het personeel lastig om de luchthaven te bereiken. „Het is ook bij ons alle hens aan dek.”