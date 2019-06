Kliniek: wij volgden geldende procedures

De forensische psychiatrisch kliniek Fivoor in Den Dolder heeft op haar website een verklaring gegeven over de weggelopen patiënt. Fivoor zegt dat het verlof van de man "toegekend is volgens de daarvoor geldende procedures".

De kliniek legt uit dat als een patiënt niet terugkeert, het "ongeoorloofd afwezigheidsprotocol" in werking treedt. Dat betekent dat van het niet terugkeren van de patiënt melding wordt gedaan bij de aangewezen personen en instanties. "Dat is in dit geval ook direct gebeurd, inclusief een melding aan de politie. De politie kijkt nu naar hem uit. De patiënt is nog niet terecht", aldus de kliniek. Fivoor wil geen nadere informatie over de man verstrekken.

Eerder op woensdag drong de burgemeester van Zeist aan bij de kliniek om "openheid van zaken" te geven over de weggelopen patiënt.

De kliniek in Den Dolder is dezelfde waar Michael P. verbleef, de moordenaar van Anne Faber.