Kliniek wees hulp aan Thijs H. vlak voor moorden af

Drievoudig moordverdachte Thijs H. werd vlak voor de dubbele moord in Limburg tot twee keer toe niet opgenomen ondanks noodkreten van zijn ouders over H.’s psychotische gedrag.

De ouders van de 27-jarige H. kregen te horen dat hun zoon moest wennen aan zijn medicijnen, zo meldde het AD zaterdag. In de Tweede Kamer is inmiddels om een debat gevraagd over de kwestie.

De Hagenaar wordt er van verdacht dat hij op zaterdag 4 mei in de Scheveningse Bosjes in Den Haag een 56-jarige vrouw heeft vermoord. Bovendien wordt hij er van verdacht dat hij op dinsdag 7 mei op de Brunssummerheide in Limburg een 63-jarige vrouw en een 68-jarige man heeft doodgestoken. H. heeft bekend dat hij de moorden heeft gepleegd.

Uit onderzoek van het AD blijkt nu dat H.’s ouders op zondag en maandag na de Haagse moord ten einde raad om hulp vroegen voor hun zoon. Hij vertoonde „bezeten gedrag”, was gewond, sliep amper en jaagde zijn omgeving angst aan.

Daarom gingen zijn ouders op zondag met hem naar de spoedeisende psychiatrie voor opname. Twee psychiaters „stelden de ouders gerust” dat het slechts om bijwerkingen van zijn nieuwe ADHD-medicijn ging. Ze moesten weer naar huis.

Maandag was H. nog altijd totaal van de kaart. Toen zijn ouders met Thijs bij een vestiging van PsyQ aanklopten, onderdeel van GGZ-instelling Mondriaan, kregen ze opnieuw te horen dat het rare gedrag „bij de medicatie hoorde.” Een dag later sloeg Thijs H. toe op de Brunssummerheide. H. werd een dag na de dubbele moord opgepakt.

Advocaat Serge Weening van Thijs H. wil niet reageren op het verhaal in het AD. Hij geeft aan dat de zaak in de rechtszaal moet worden besproken. GGZ-instelling Mondriaan wil eveneens niet reageren, vanwege de privacy van H.

Advocaat Phil Boonen van de nabestaanden zegt geschokt te zijn door het bericht in het AD. „Als er fouten zijn gemaakt, dan moet dat duidelijk worden.”

Diverse partijen in de Tweede Kamer hebben gevraagd om een debat over de kwestie. Ze willen van staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid weten waarom GGZ-instellingen niet hebben ingegrepen. Ook zeggen ze dat het aan de nabestaanden van de vermoorde mensen niet is uit te leggen dat noodkreten blijkbaar niet serieus zijn genomen.

Onder andere SP en PvdA hebben de kwestie aangekaart. Ook het CDA heeft geschokt gereageerd. Deze partij wil eveneens een reactie van de staatssecretaris.