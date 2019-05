Kliniek moet beelden Thijs H. delen met OM

Mondriaankliniek Vijverdal in Maastricht moet de beelden van drievoudig moordverdachte Thijs H. delen met het Openbaar Ministerie. Dat wil de beelden gebruiken in het proces tegen H. De kliniek wilde dat niet in verband met het beroepsgeheim. Waarheidsvinding is echter belangrijker, ’‘omdat de benodigde informatie op geen andere manier te achterhalen is’’, besliste de rechter-commissaris in Maastricht dinsdag.

H. was in Vijverdal rond de tijd dat twee mensen om het leven werden gebracht op de Brunssumerheide. Eerder was een vrouw gedood in Den Haag en ook daar wordt H. van verdacht.

Het is niet duidelijk om welke beelden van H. het precies gaat.