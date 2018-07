Kliniek Michael P. werkt aan verbeteringen

De kliniek in Den Dolder waar de voor de moord op Anne Faber veroordeelde Michael P. zat, heeft de afgelopen maanden meerdere verbetermaatregelen in gang gezet. Het is echter nog te vroeg voor zichtbare effecten, aldus de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Voldoende gekwalificeerd personeel blijft een probleem, aldus de inspecties. Zij constateren wel dat „de kliniek en haar medewerkers met grote inzet en motivatie aan de slag zijn gegaan om de plannen uit te voeren”.

Na de moord op Anne Faber vorig jaar waren veel vragen gerezen over de bewegingsruimte van Michael P. en over de situatie in de kliniek waar hij verbleef. Verbeteringen waren noodzakelijk, concludeerden de inspecties. Daarom is het veiligheidsbeleid op het terrein van de forensisch psychiatrische afdeling (FPA) Utrecht aangescherpt. Ook is de samenwerking tussen de kliniek, politie, gemeente en Openbaar Ministerie verbeterd.

De kliniek moet iedere vier maanden verslag uitbrengen van de voortgang.

P. is deze maand door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot 28 jaar cel en tbs.