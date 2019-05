Kliniek linkte Thijs H. al direct aan moorden

De ggz-kliniek waar drievoudig moordverdachte Thijs H. zich na de moorden meldde, heeft in eerste instantie geen alarm geslagen vanwege het medisch beroepsgeheim. Pas toen H. ervandoor ging, waarschuwde de kliniek de politie, meldt het AD.

H. bevond zich enkele uren voor de twee moorden op de Brunssummerheide nog op de gesloten afdeling van de kliniek, maar vertrok en meldde zich er een dag later opnieuw. Toen ontstond direct het vermoeden dat hij iets met de dubbele moord te maken had. Hij had voor de moorden gezegd dat hij naar de Brunssummerheide ging, waar de slachtoffers vielen, en zou daarna met bloed aan zijn kleren terug zijn gekomen.

Maar door het zwaarwegende medisch beroepsgeheim voelde het personeel van de kliniek zich verplicht vooralsnog te zwijgen, verklaart een ingewijde. “Er kon geen actie worden ondernomen.”

Dat veranderde pas toen H. het brandalarm liet afgaan en opnieuw de benen nam. Omdat er al vermoedens waren dat H. betrokken was bij de dubbele moord, besloot de kliniek dat de politie nu wel gewaarschuwd moest worden.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft de kliniek inmiddels om opheldering gevraagd over de gang van zaken.