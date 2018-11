Kliniek IJsselmeerziekenhuizen sluit woensdag

De kliniek van de failliete IJsselmeerziekenhuizen, waar mensen verblijven die een of meerdere dagen in het ziekenhuis moeten blijven, sluit woensdag. Dat blijkt uit het afschalingsplan dat vrijdagmiddag is toegelicht aan onder anderen het personeel en patiënten.

Mensen die momenteel in het ziekenhuis verblijven worden persoonlijk geïnformeerd over de sluiting. De meeste patiënten mogen al voor 14 november naar huis. Als er nog patiënten zijn die niet naar huis kunnen, worden ze overgedragen aan de zorg van een ander ziekenhuis.

De afschaling staat los van de onderhandelingen over een doorstart, aldus het ziekenhuis. Zodra er een overeenkomst over een doorstart is, zal er ook een plan gemaakt worden om de werkzaamheden weer op te bouwen. Tot die tijd wordt het afschalingsplan voortgezet, meldt het ziekenhuis.