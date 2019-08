Kliniek Den Dolder krijgt hek

De gemeente Zeist gaat een hek van twee meter hoog plaatsen om te voorkomen dat patiënten van de psychiatrische kliniek in Den Dolder nog door de woonwijk Duivenhorst lopen. Dat meldt het AD. Het gaat om een bestaand hek dat wordt verhoogd en afgesloten met een pincode.

De kortste route voor patiënten van de klinieken op het Willem Arntszterrein naar het centrum en de trap richting het station loopt via Duivenhorst. Bewoners geven aan bang te zijn voor de veiligheid van hun kinderen. De buurt ontvangt de komst van het hek met gemengde gevoelens. De maatregelen liggen gevoelig in de buurt, omdat slechts een deel de pincode krijgt. Sommigen zijn blij met het hek, anderen noemen het overdreven en weer anderen zijn woedend over de maatregel.

Er werd een alternatief pad door het bos gelegd om de overlast te verminderen, maar dat had onvoldoende effect, schrijft de gemeente in de brief. "Er is opnieuw een aantal incidenten voorgevallen en bewoners ervaren nog (te) veel overlast. Er is daarom meer nodig in Duivenhorst om een einde te kunnen maken aan deze overlast en gevoelens van ongerief en onveiligheid."