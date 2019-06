Kliniek Curaçao voor Venezolaanse vluchteling

Venezolaanse vluchtelingen zonder papieren kunnen de komende maanden terecht op Curaçao voor medische zorg. Stichting Vluchteling helpt een kliniek opzetten vlakbij het Sint Elisabeth ziekenhuis in Willemstad, zo maakt de organisatie zondag bekend.

De kliniek, die maandag de deuren opent, wordt gerund in samenwerking met de lokale stichting Salú pa Tur, wat gezondheid voor allen betekent.

Volgens Stichting Vluchteling is met de autoriteiten op Curaçao afgesproken dat vluchtelingen niet aangehouden of anderszins belemmerd worden om medische hulp te vinden. De organisatie verwacht ongeveer 50 consulten per dag te kunnen faciliteren en zo ruim 7000 mensen helpen tot het eind van het jaar. Volgens de stichting zijn er momenteel al 26.000 vluchtelingen uit Venezuela op het eiland, waar ongeveer 160.000 mensen wonen.

De mensen kunnen in de kliniek terecht voor basisgezondheidszorg en ook prenatale zorg, kraamzorg, anticonceptie, en zorg voor hiv en diabetes.