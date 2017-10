Kliniek Aventurijn start eigen onderzoek

De forensisch psychiatrische kliniek Altrecht Aventurijn in Den Dolder start ook een eigen onderzoek. In de kliniek zat verdachte Michael P., die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood en vermissing van Anne Faber.

In een verklaring op de website zegt de kliniek: „Gisteren is na veertien dagen grote onzekerheid, duidelijkheid gekomen over het lot van Anne Faber. Verdriet en ongeloof is breed voelbaar in de samenleving. Met de vondst van haar lichaam zijn heel veel vragen nog niet beantwoord. De vraag ‘hoe heeft dit kunnen gebeuren’ leeft enorm bij iedereen. Terecht. Ook bij Aventurijn.”

Minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) kondigde eerder al een onderzoek aan naar de omstandigheden waaronder P. in de kliniek verbleef. Aventurijn verleent daaraan „uiteraard” de volledige medewerking. Omdat „Aventurijn zelf een grote behoefte aan antwoorden” start de organisatie zelf ook een onderzoek.