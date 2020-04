Klimaatzaak tegen Shell in december van start

Shell en Milieudefensie staan in december tegenover elkaar in de rechtszaal. Samen met zes andere organisaties en 17.000 mensen die zich als mede-eiser hebben opgegeven, eist Milieudefensie dat het olie- en gasbedrijf de CO2-uitstoot die het veroorzaakt drastisch vermindert. De rechtbank in Den Haag heeft vier zittingsdagen uitgetrokken voor de behandeling van de zaak.

Milieudefensie is aangenaam verrast door de planning van de rechtbank. „Wij waren bang dat dit proces jaren zou gaan duren. Maar de rechter besloot anders en daar zijn we erg blij mee”, aldus de organisatie. Directeur Donald Pols vindt het ook positief dat de zaak uitgebreid op zitting wordt behandeld. „De openbaarheid en het internationale karakter van de zaak kunnen eraan bijdragen dat Shell niet langer wegkomt met een groen verhaal en gitzwarte daden”, zegt hij.

De eisers spanden hun zaak aan in april 2018. Hun eis komt erop neer dat Shell zijn investeringsagenda in lijn moet brengen met het Klimaatakkoord van Parijs. Dat betekent concreet dat de CO2-uitstoot die toe te schrijven is aan olie en gas die de multinational uit de grond haalt wat hen betreft in 2030 met 45 procent moet zijn gedaald en in 2050 tot nul.

Shell noemt de zaak „juridisch onhoudbaar”, zo liet het eerder weten in zijn verweer tegen de aanklacht. Het bedrijf zegt het met Milieudefensie eens te zijn dat „de samenleving dringend actie moet ondernemen tegen klimaatverandering”, maar de rechtszaal vindt Shell „niet de juiste plek om dit te bereiken”.

Het bedrijf ziet zichzelf overigens als voorloper op het gebied van klimaatdoelen, al draait het bedrijf nu nog hoofdzakelijk op olie en gas. De multinational heeft zelf het voornemen om de ‘CO2-intensiteit’ van de energieproducten die het verkoopt in 2050 gehalveerd te hebben. Daartoe wil het bedrijf steeds meer gaan investeren in zon, wind en CO2-opslag.

Shell Nederland maakte in februari samen met Gasunie en Groningen Seaports plannen bekend om het grootste windmolenpark op zee ter wereld aan te leggen in de Noordzee en met de stroom de grootste groene waterstoffabriek van Europa te voeden. Die moet in de Eemshaven verrijzen.

Milieudefensie had verwacht nog jaren de tijd te hebben om de zaak voor te bereiden en verwacht daar meer geld voor nodig te hebben: in totaal zo’n 300.000 euro. „Wij gaan extra mensen aannemen met inhoudelijke expertise. Ook huren we onderzoekers en wetenschappers in die voor ons rapporten schrijven en ons adviseren”, verklaart de organisatie.