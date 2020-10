Klimaatverandering: oktober is 0,6 graden opgewarmd

Net als voorgaande maanden wordt ook oktober door klimaatverandering steeds warmer en zonniger. Ook is het iets natter, meldt Weeronline.

De gemiddelde temperatuur voor oktober is nu 10,9 graden. In vergelijking met de klimaatperiode 1951-1980 is het gemiddeld 0,6 graden warmer geworden. Ten opzichte van de vorige klimaatperiode, die van 1981-2010, is de tiende maand van het jaar 0,2 graden opgewarmd. De opwarming is overigens, net als in september, een stuk minder groot dan in het voorjaar en de zomer.

Behalve dat het warmer is geworden, schijnt ook de zon steeds vaker. In de klimaatperioden 1951-1980 en 1961-1990 scheen de zon gemiddeld over het land 102 uur. Inmiddels schijnt de zon in oktober 120 uur, 7 uur meer dan in de vorige klimaatperiode.

Met de jaren is de hoeveelheid regen ook iets toegenomen. Gemiddeld over het land valt nu in totaal 83 millimeter. Dat is net zoveel als in de vorige klimaatperiode, die van 1981-2010. Als vergeleken wordt met de klimaatperiode 1951-1980 dan valt er 13 millimeter meer neerslag.

Het aantal dagen waarop de temperatuur in De Bilt daalt tot onder het vriespunt is de afgelopen jaren nauwelijks veranderd. Nu is dat 1,3 dagen, in de periode 1951-1980 was dat 0,9 dagen.