Klimaatverandering is vaak gespreksonderwerp

De meeste Nederlanders denken en praten geregeld over klimaatverandering, maar ze zijn verdeeld over de oorzaken ervan. De helft denkt dat klimaatverandering wordt veroorzaakt door menselijke activiteit, ruim 10 procent meent dat het te wijten is aan natuurlijke processen. De rest denkt dat het een mix is van de twee.

Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van Klimaatverbond Nederland, een samenwerking van 165 gemeenten, provincies en waterschappen. De enquête werd gehouden onder een representatieve groep van ruim 2300 mensen, ter gelegenheid van Warmetruiendag.

Acht op de tien ondervraagden zijn bereid zelf een bijdrage te leveren aan een beter klimaat door bijvoorbeeld minder vlees te eten en hun energiegebruik te minderen. Maar ze betwijfelen of anderen dat ook doen. Daarom verwachten ze het meest van maatregelen van de overheid, zoals duurzaamheid in het onderwijs, gasloze nieuwbouw en meer investeringen in het openbaar vervoer.