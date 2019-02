„Klimaattafel negeert effect slim rijgedrag”

Partijen die onderhandelen over een klimaatakkoord hebben geen oog voor het effect van rijgedrag op de uitstoot van CO2. Dat stellen twee verkeersexperts in een analyse in Tijdschrift Milieu.

Volgens de twee, voormalige projectleiders bij de ministeries van VROM en van Verkeer en Waterstaat, zouden bestuurders van voertuigen met name minder toeren moeten maken en rustiger accelereren. Dit zou leiden tot 30 tot 40 procent minder brandstofverbruik en een CO2-reductie ter grootte van de uitstoot van een kolencentrale.

Volgens hen kleven er ook andere voordelen aan beter rijgedrag, zoals minder slijtage van motoren, banden en remmen. En minder verkeersongevallen. Met een afname van het verbruik met 10 procent zou op op jaarbasis al ongeveer 1,4 miljard liter brandstof met een waarde van meer dan 2 miljard euro bespaard worden.

„Het is onbegrijpelijk dat deze kansrijke optie door de Klimaattafel Mobiliteit wordt genegeerd”, aldus de experts Martin Kroon en Henk Wardenaar, die kritiek hebben op de „eenzijdige keuze van het Klimaatakkoord voor elektrische auto’s en andere dure technische innovaties”.