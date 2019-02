Klimaatspijbelaars ook in Nederland actief

Naar Belgisch voorbeeld verzuimen Nederlandse scholieren donderdag in Den Haag een schooldag om te demonstreren voor een gezonder klimaat. De jongeren maken zich zorgen over de opwarming van de aarde en toenemende CO2-uitstoot.

Vijftien leerlingen van de middelbare school Dalton Den Haag roepen via sociale media scholieren op om volgende week met spandoeken naar het Malieveld te komen. Hun Instagramaccount had vrijdagochtend bijna zevenduizend volgers. In een poll op het account zegt 85 procent van de jongeren donderdag naar de politieke hoofdstad af te reizen.

Scholen zijn verdeeld over klimaatactie

De scholieren zullen demonstreren voor meer politieke wil om tot een „beter” klimaatakkoord te komen. Zo willen de leerlingen geen vleestaks, maar liever belastingvrije groente. Ook hekelen ze het feit dat over de vliegtuigbrandstof kerosine geen belasting wordt betaald. En alle industrie zou CO2-heffing moeten gaan betalen, stelt het scholierencomité.

Legaal

De stoet scholieren zal volgens de organiserende havo- en vwoleerlingen met borden, spandoeken en toeters door het centrum van de politieke hoofdstad wandelen om daar „geluid te maken en onze stem te laten horen.”

De scholierenorganisatie stuurt naar „zo veel mogelijk” scholen een brief om „het belang van de staking uit te leggen.” Maar ook als de school van een leerling geen toestemming geeft, roept de organisatie scholieren op te komen. Initiatiefnemer Stijn Warmenburg: „Want waarom zouden we op school voor onze toekomst leren, terwijl het nog niet zeker is of we wel een toekomst hebben?”

De schoolleiding van Dalton Den Haag heeft ouders van leerlingen deze week een brief gestuurd waarin ze zeggen scholieren die willen meedoen aan de actie, de ruimte te bieden. Ouders moeten wel schriftelijk toestemming geven om het verzuim legaal te laten zijn.

Verzuimen

Minister Slob van Onderwijs zegt in een reactie op het initiatief van de scholieren dat het goed is als leerlingen zich betrokken voelen bij het klimaat. Maar ze zouden dat in het weekend moeten doen en niet op een schooldag. „Onderwijs is onderwijs en aan spijbelen gaan we geen ruimte bieden”, stelde de bewindvoerder donderdag tegenover de NOS.

Warmenburg (17): „Wij verzuimen onze lessen omdat de politiek haar taak verzuimd een goed klimaatakkoord te regelen.” Een zaterdagse staking is voor de vwo-leerling geen optie. „Omdat wij geen werk hebben, is een staking op een schooldag de enige manier om de politiek te treffen.”