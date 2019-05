Klimaatprotesten in meerdere steden

In Amsterdam, Maastricht en Groningen gaan zaterdag weer demonstranten de straat op om meer actie tegen klimaatverandering te eisen. De betogingen zijn een voorproefje van een algehele staking die klimaatactivisten wereldwijd op 27 september willen houden. Protestbeweging Earth Strike is een van de drijvende krachten.

De organisatie wil duidelijk maken „dat we de apathie tegenover klimaatverandering vanuit overheden en bedrijven niet langer pikken”.

In Amsterdam marcheren de betogers vanaf 14.00 uur van het Centraal Station naar het Museumplein, waar onder meer vertegenwoordigers van Earth Strike en Greenpeace spreken. In Groningen vertrekt tegelijkertijd een mars vanaf het plein voor het station.

Het klimaatprotest in Maastricht is een initiatief van actiegroep Students4Climate, die vindt dat „het huidige systeem dat economische groei en consumentisme boven alles stelt, het probleem is”. In maart hield de organisatie ook al een klimaatmars in de Limburgse hoofdstad.