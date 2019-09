Klimaatmarsen van New York tot Maastricht

Mensen die zich zorgen maken om klimaatverandering voeren vanaf vrijdag wereldwijd actie om een beter klimaatbeleid van de politiek te eisen. Tijdens de eerste wereldwijde ‘Klimaatstaking’ worden in talloze steden marsen gehouden. In Maastricht is vrijdagmiddag zo’n Klimaatmars, met het Vrijthof als startpunt.

„Het is van cruciaal belang dat we de wereldleiders laten zien dat de mensen verandering eisen”, aldus Students for Climate, een van de initiatiefnemers van de actie.

Internationaal staat New York het meest in de belangstelling. Ook daar wordt een Klimaatmars gehouden, waar onder meer de Zweedse activiste Gretha Thunberg bij is. De acties worden gevoerd in aanloop naar een VN-conferentie waar wereldleiders maandag bespreken met welke maatregelen ze klimaatverandering tegen willen gaan.

In het klimaatakkoord van Parijs is eind 2015 afgesproken dat landen zich zullen inspannen om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden. Daarvoor zal de wereldwijde uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen drastisch moeten verminderen.

Volgende week vrijdag volgt in Den Haag nog een landelijke actiedag.