Klimaatmars voor „veilige toekomst”

Milieudefensie, de FNV, Greenpeace, DeGoedeZaak en de Woonbond organiseren op zondag 10 maart de ‘Eerlijke Klimaatmars’ in Amsterdam. Deze mars „voor een veilige toekomst voor onszelf en onze kinderen” begint die dag om 13.00 uur op de Dam.

De mars is een reactie op het concept-klimaatakkoord dat momenteel onderwerp van debat is in de Tweede Kamer. „We vinden dat de vervuilers moeten betalen en dat de lasten niet alleen bij de burger komen te liggen maar ook bij de industrie”, licht een woordvoerster van Milieudefensie toe. Volgens haar is dat nu niet goed geregeld in de voorlopige klimaatplannen.

„Wij zijn klaar met vage beloften en halve maatregelen en willen concrete afspraken”, stellen de organisaties op Facebook. Zij roepen onder meer andere organisaties, studenten, buschauffeurs en scholieren op zich bij de actie aan te sluiten.