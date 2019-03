Klimaatmars bereikt Museumplein

De eerste deelnemers aan de Klimaatmars in Amsterdam hebben even na 14.30 uur het Museumplein bereikt. Tienduizenden lopen mee. De organisatie schatte het aantal deelnemers eerder op ruim 30.000, maar ook in de loop van de middag sloten zich nog mensen bij de lange stoet aan, ondanks het slechte, regenachtige weer.

De mars is begonnen op de Dam, in het centrum van de hoofdstad. De demonstratie verloopt in goede sferen. Onder de demonstranten bevindt zich een groot aantal kinderen en jongeren. Het einde van de Klimaatmars is voorzien rond 16.00 uur.