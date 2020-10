Klimaatjongeren: kabinet te laat begonnen met ambitieus beleid

De Jonge Klimaatbeweging is niet te spreken over de houding van het kabinet wat betreft de klimaatdoelen. „Het begint haast traditie te worden dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) ons vertelt dat we de klimaatdoelen niet halen. Ook in 2019 was dit het geval. Maar we beginnen nog steeds te laat met ambitieus beleid en houden te weinig rekening met tegenvallers. Het niet halen van de doelen voor hernieuwbare energie en het Urgenda-doel bewijzen dit nog maar eens,” aldus Werner Schouten, voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging

Volgens Schouten speelt ook de toekomst van jonge generaties nog te weinig een rol bij het maken van beleid. „Klimaatbeleid voor de lange termijn wordt nog te vaak uitgewisseld voor economische winst op de korte termijn. Daarmee nemen we een lening op de toekomst van jonge generaties. Dit zagen we bijvoorbeeld bij de CO2-heffing die nu 3 jaar is uitgesteld.”

Jongeren willen meer zekerheid dat de doelen worden gehaald en pleiten daarom voor het instellen van een Klimaatautoriteit. Schouten: „Een Klimaatautoriteit bewaakt de langetermijnklimaatdoelen en houdt de politiek en het bedrijfsleven bij de les. Een autoriteit zorgt zo voor minder „jojobeleid” en verzekert dat Nederland op tijd voldoende ambitieuze maatregelen neemt. Ook geeft de Klimaatautoriteit bedrijven meer zekerheid voor investeringen in duurzaamheid.”

Vrijdag werd bekend dat het Nederlandse klimaatdoel voor 2030 is met het huidige beleid nog lang niet in zicht is en dat het ook zeer onzeker is of het Nederland dit jaar gaat lukken om te voldoen aan het zogeheten Urgenda-vonnis van de rechter, zo blijkt uit berekeningen van het PBL. In een rapport becijfert het PBL dat Nederland met de huidige koers over tien jaar niet verder komt dan een vermindering van de CO2-uitstoot van 34 procent ten opzichte van 1990. Dat is 15 procentpunt minder dan het doel dat in de Klimaatwet staat.