‘Klimaatdoelen uit vonnis nog haalbaar’

Het is „extreem kort dag” voor het kabinet om de door de rechter bevolen vermindering van broeikasgassen te realiseren. Maar het kan nog steeds, zegt directeur Marjan Minnesma van duurzaamheidsorganisatie Urgenda. De organisatie presenteert maandag in Den Haag veertig plannen waarmee de uitstoot snel kan worden verminderd.

Op het podium zit een pop van premier Mark Rutte. Hij en andere ministers zijn niet ingegaan op de uitnodiging van Urgenda. Topambtenaren zijn wel aanwezig om naar de voorstellen te luisteren.

De directeur zegt dat ze urgentie mist bij het kabinet. Toch blijft ze positief over de kansen om voor eind volgend jaar de uitstoot met een kwart te verlagen ten opzichte van 1990, zoals het gerechtshof heeft bevolen. De Hoge Raad spreekt zich er later dit jaar nog over uit.

„Wij staan niet tegenover de overheid, we reiken de helpende hand”, zegt Minnesma. De overheid hoeft niet alles alleen te doen: zevenhonderd partijen zijn betrokken bij de plannen, van woningcorporaties tot bedrijven en ideële organisaties.

De meeste van de veertig punten kosten relatief weinig, zegt Minnesma. Twee voorstellen kosten 2 miljard euro per stuk: het sterk verkleinen van de hoeveelheid koeien en het energieneutraal maken van 100.000 woningen. „Alle andere 38 punten kosten samen 1,7 miljard euro. Dat geld is er.”