„Klimaatdoelen 2020 niet haalbaar voor Nederland”

Nederland gaat de geplande klimaatdoelen voor 2020 zeer waarschijnlijk niet halen.

Dat zal het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vrijdag bekend maken, zo schrijft de Volkskrant.

Nederlandse rechters hebben het kabinet in het zogenoemde Urgendavonnis opgedragen om de CO2-uitstoot in 2020 tenminste met 25 procent te reduceren ten opzichte van 1990.

Waarschijnlijk blijft de vermindering steken op 20 à 21 procent. Twee jaar geleden rekende het Planbureau nog voor dat de uitstoot zou dalen met zo’n 23 procent. Op basis daarvan heeft het kabinet steeds gezegd dat de vermindering van een kwart binnen handbereik lag.

De reden dat Nederland de doelstelling niet haalt, is de toegenomen economische groei van de afgelopen jaren. Daardoor is de CO2-uitstoot ook toegenomen.

Een week voor de verkiezingen van Provinciale Staten, die op 20 maart plaatsvinden, maken het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau een eerste doorrekening van het klimaatakkoord openbaar. In het akkoord staan onder meer maatregelen en suggesties om de vermindering van de CO2-uitstoot in 2050 te halveren.

Doorrekening

De oppositiepartijen in de Tweede Kamer wilden graag voor de verkiezingen een doorrekening zodat kiezers op grond daarvan mede hun keus kunnen bepalen.

Premier Rutte zei vorige week dat hij de wens oppositiepartijen snapt, maar hij voegde er direct aan toe dat het „een doorrekening van een concept” is en dat de politieke besluitvorming later komt.

CO2-heffing

De voorman van werkgeversorganisatie VNO-NCW, Hans de Boer, haalde woensdag scherp uit naar GroenLinksfractievoorzitter Klaver. Die presenteerde maandag een initiatiefwetsvoorstel om het bedrijfsleven een CO2-heffing op te leggen. Volgens De Boer staat Klaver „te liegen.” De Boer zei dinsdag op NPO Radio 1 dat Klaver een beeld oproept dat de industrie de grootste vervuiler is en voor de vervuiling ook nog eens niets betaalt. Volgens de VNO-NCW-voorman kloppen die veronderstellingen niet.