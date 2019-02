Klimaatdemonstraties in Amsterdam en Nijmegen

Op twee plaatsen hebben jongeren gedemonstreerd voor het klimaat. In Nijmegen liepen zo’n vijftig studenten van de Radboud Universiteit een mars door de stad, die eindigde bij het stadhuis. Doordat de demo pas een paar dagen geleden op touw was gezet, konden er geen scholieren meedoen.

In Amsterdam liepen tientallen scholieren en studenten een klimaatmars, van de Dam via de Vijzelgracht naar het Leidseplein. Ze droegen spandoeken met teksten als ’You can’t unfuck the world’ en ‘Regering, the earth is going to the tering’.

Donderdag 14 maart staat in Den Haag weer een landelijke scholierendemonstratie onder schooltijd op het programma. Een week geleden voerden 15.000 klimaatspijbelaars actie op het Malieveld.