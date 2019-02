Klimaatdemonstratie studenten in Nijmegen

Ongeveer vijftig studenten van de Radboud Universiteit hebben donderdag in Nijmegen gedemonstreerd voor het klimaat. De studenten zijn van plan om de demonstratie voorlopig elke donderdag te herhalen, zei organisator Stijn van Uffelen.

Van Uffelen was tevreden met de opkomst, omdat de demonstratie in een paar dagen tijd is georganiseerd. Volgens hem konden Nijmeegse scholieren daardoor niet meer meedoen, maar afgesproken is dat zij zich volgende week zullen aansluiten. De organisatie is voor plaatselijke klimaatmarsen, omdat er anders elke keer vervuilende bussen naar de Randstad moeten rijden.