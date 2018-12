Klimaatakkoord „uniek in de wereld”

Dat met zo’n divers gezelschap aan verschillende tafels is gewerkt aan de klimaatplannen is „uniek in de wereld” en zorgt ervoor dat „de schop straks ook snel de grond in kan”. Dat is de reactie van werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland op het gepresenteerde klimaatakkoord.

Ze zeggen blij te zijn dat bepaalde zorgen die ze hadden „geadresseerd” zijn, zoals de vrees dat de plannen ten kosten gaan van de internationale concurrentiepositie van bedrijven. Tegelijk stellen ze dat alle partijen aan de klimaattafel hun nek uitsteken.

Ze vinden het dan ook „buitengewoon jammer” dat de milieubeweging en vakbond FNV niet meer deelnemen aan de onderhandelingen.

De FNV noemt het akkoord vrijdag nogmaals „zwaar onvoldoende op het punt van eerlijke verdeling van lusten en lasten”. Wel is de vakbond blij dat er toch een zogenoemd ‘kolenfonds’ komt. De bedoeling is dat hierin middelen zitten voor mensen die hun baan in de kolenindustrie verliezen en niet omgeschoold kunnen worden. Zo’n fonds was eerder niet opgenomen in de plannen. „Overigens zeg ik: eerst zien dan geloven, want het is nog niet precies duidelijk wat het kabinet nodig acht”, aldus FNV-bestuurder Kitty Jong.

Natuur & Milieu, Greenpeace, Milieudefensie, de Natuur en Milieufederaties, de Jonge Klimaatbeweging zeggen het zeer teleurstellend te vinden dat er „een vaalgroen, flinterdun klimaatakkoord is gepresenteerd”. De organisaties noemen de afspraken veel te vrijblijvend en de verdeling van de lusten en lasten volstrekt scheef. Ook stellen ze dat er vooral wordt ingezet „op tijdelijke lapmiddelen die de fossiele industrie in stand houden”.