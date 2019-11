Klimaatactivisten wereldwijd in hongerstaking

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion gaan vanaf maandag in meer dan 25 landen in hongerstaking voor een beter klimaat. In Wageningen stoppen drie Nederlanders een week met eten. Ze willen hiermee afdwingen dat „de urgentie en noodzaak van de verstoring en verwoesting van de wereld” als prioriteit op de agenda van overheden wordt geplaatst.

De hongerstakers in Nederland richten zich met hun actie op de regering, de gemeente Wageningen en het bestuur van de Universiteit van Wageningen.

„Onwetendheid en passiviteit kunnen niet langer worden getolereerd. Wij zijn er getuige van dat de broeikasgasemissies maar blijven stijgen en de zesde massa extinctie sneller gaat dan ooit”, zegt Malik Dassoo, initiatiefnemer van de hongerstaking in Wageningen. „We willen benadrukken dat we deze beslissing uit eigen vrije wil hebben gemaakt. We doen mee in de wetenschap dat er gezondheidsrisico’s zijn in het ontzeggen van voedsel voor onze lichamen voor zeven dagen.”