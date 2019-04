Klimaatactivisten voerden actie in Amsterdam

Tientallen activisten van Extinction Rebellion hebben vrijdagochtend actiegevoerd in Amsterdam om alarm te slaan over het klimaat. In het centrum van de stad blokkeerden ze korte tijd verschillende straten met wat ze de ‘swarming’-tactiek noemen, een militaire tactiek die letterlijk ‘zwermen’ betekent.

De klimaatactivisten stonden 7 minuten per keer het verkeer in de weg, de minuten zichtbaar aftellend, terwijl ze spandoeken toonden met onder meer de tekst ‘Klimaatverandering = massamoord’. Ze deelden ook flyers uit. De actie was live te volgen via Facebook.

Na afloop maakten ze melding van veel positieve reacties: „Veel mensen zeggen begrip te hebben voor de actie”. Toch waren er ook wel negatieve reacties, zoals: „Ga toch naar Den Haag”.