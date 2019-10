Klimaatactivisten met bussen verplaatst

De klimaatactivisten die nog altijd de Stadhouderskade in Amsterdam blokkeren, worden met bussen naar een afgelegen locatie gebracht. Dat heeft burgemeester Femke Halsema na overleg met politie en justitie aangekondigd.

„Aangezien een grote groep het verbod blijft negeren is de driehoek nu gedwongen tot bestuurlijke maatregelen over te gaan”, staat in een verklaring. „De Amsterdamse driehoek roept de blokkeerders opnieuw op om te vertrekken van de Stadhouderskade. Mensen die niet vrijwillig gaan, worden met bussen verplaatst naar een afgelegen locatie binnen de gemeentegrens.”

Zo’n negenhonderd betogers kwamen in alle vroegte naar het klimaatprotest van de actiegroep Extinction Rebellion. Inmiddels heeft de politie ruim negentig mensen aangehouden.

De Amsterdamse politie, die al sinds vroeg in de ochtend in groten getale aanwezig is, krijgt hulp van de Nationale Politie. Het verplaatsen van de betogers duurt naar verwachting nog tot in de avond. De eerste bussen zijn inmiddels vertrokken. De actievoerders mogen nog wel tot 19.00 uur demonstreren op het Museumplein.

De groep blokkeerders is maandagmiddag al een stuk kleiner dan in de ochtend. Een paar honderd betogers die geen deel (meer) uitmaakten van de actie op de Stadhouderskade trokken in de middag door de stad. Op diverse plekken hielden ze een zogenoemde die-in, waarbij ze languit op straat gingen liggen en het (tram-)verkeer hinderden.