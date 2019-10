Klimaatactivisten gaan Vattenfall binnen

Klimaatactivisten zijn dinsdagmiddag naar binnen gegaan bij het kantoor van Vattenfall in Amsterdam-Zuidoost. Dat gebeurde volgens een woordvoerder van Extinction Rebellion op uitnodiging van het energiebedrijf. Volgens hem bevinden zo’n 20 tot 25 personen zich in de lobby.

Op een foto op Facebook is te zien dat de actievoerders er ook een zogenoemde die-in hebben gehouden, waarbij ze languit op de grond gingen liggen.

Eerder op de middag blokkeerden zo’n vijftig betogers al een ingang bij het kantoor van ABN AMRO op de Zuidas. Zij worden momenteel aangehouden door de politie. Ook in het Vondelpark heeft een groep van rond de tweehonderd activisten zich verzameld.

Vattenfall-directielid Martijn Hagens heeft drie kwartier met de actievoerders gesproken. „De veiligheid van mijn medewerkers gaat voor alles, maar ik heb geen reden daar aan te twijfelen. Wij staan sympathiek tegenover hun acties, want we hebben zelf ook ook het doel de klimaatimpact te verminderen. Zij willen alleen meer urgentie, en dat begrijpen we.”

Volgens de operationeel directeur was het een prima gesprek. Het ging verder onder meer over de zin en onzin van biomassa stoken en waarom dat nodig is volgens het bedrijf. „Uiteraard moeten we uiteindelijk met nieuwe oplossingen komen.” Een woordvoerder schat in dat er ongeveer 20 tot 25 activisten buiten staan en elf in de lobby. Of de activisten na het gesprek blijven was volgens de zegsman nog niet duidelijk.