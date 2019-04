Activisten van Extinction Rebellion voeren vrijdagochtend actie in Amsterdam. In het centrum van de stad blokkeren ze korte tijd verschillende straten met wat ze de ‘swarming’-tactiek noemen, een militaire tactiek die letterlijk ‘zwermen’ betekent.

De klimaatactivisten staan enige tijd het verkeer in de weg, terwijl ze een spandoeken dragen met onder meer de tekst ‘Klimaatverandering = massamoord’. Ze delen ook flyers uit. De actie is live te volgen via Facebook.