Klimaatactivisten blokkeren gebouw ABN Amro

Klimaatactivisten van de actiegroep Extinction Rebellion hebben de hoofdingang van het gebouw van ABN AMRO op de Amsterdamse Zuidas geblokkeerd. Volgens een woordvoerder staan en zitten er ongeveer vijftig betogers. Het is een van de acties die de groep dinsdag aankondigde, gericht op grote bedrijven in de hoofdstad.

Ook in het Vondelpark zijn actievoerders sinds dinsdagochtend bijeen. De groep was even omsingeld door de Mobiele Eenheid (ME), maar volgens een woordvoerster van de politie duurde dit ongeveer een half uur. De ME trok zich daarop op terug omdat de situatie rustig was.

De betogers willen in het park een zogenoemd klimaatkamp opzetten. De actievoerders zijn van plan meerdere dagen in het park blijven, om het programma met lezingen en workshops dat ze hadden bedacht voor de blokkade op de Stadhouderskade, die maandag was, voort te zetten. Het is nog niet duidelijk of de gemeente dit zal toestaan.

Voor dinsdag staan weer vier of vijf acties gepland. „We zullen vandaag nieuwe acties voeren die gericht zijn op het bedrijfsleven”, zegt een woordvoerder. „Met de acties vragen we bedrijven hun verantwoordelijkheid te nemen om klimaatopwarming tegen te gaan. Maar vooral roepen we de overheid op om op te komen voor de belangen van haar burgers in plaats van voor die van het bedrijfsleven.”

De politie houdt rekening met nieuwe acties en staat met busjes van de ME paraat op diverse plekken in de stad, zoals bij het Rijksmuseum. Daar blokkeerden zo’n negenhonderd betogers maandag de hele dag de Stadhouderskade.

Niet alleen in Amsterdam gaan mensen de straat op voor het klimaat, maar in zestig steden ter wereld.