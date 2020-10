Klimaatactivisten aangehouden in lobby van ministerie

Zeven klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn dinsdag rond 17.00 uur aangehouden in de lobby van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Den Haag. De activisten protesteerden vanaf 10.00 uur in de lobby, en eisten dat minister Eric Wiebes de subsidie aan de fossiele sector onmiddellijk stopzet.

De demonstranten mochten van het ministerie blijven totdat het gebouw om 17.00 dichtging, en werden uitgenodigd om in gesprek te gaan met een ambtenaar. „Dat waarderen we uiteraard, maar dat geeft onvoldoende zicht op snel resultaat”, zegt een woordvoerder van de actiegroep. Omdat de activisten niet voor een gesprek met de politiek verantwoordelijke Wiebes werden uitgenodigd, besloten ze in de lobby te blijven. De politie heeft ze vervolgens aangehouden.

De actievoerders protesteerden tegen „de miljardensubsidies die, ondanks beloftes om hiermee te stoppen, nog steeds naar fossiele brandstoffen gaan”, zo schreven ze in een verklaring. Ze willen dat het geld naar duurzaam beleid gaat. Ze hadden een spandoek bij zich met de tekst: ‘4,5 miljard in rook op’. „We zitten midden in een klimaatcrisis”, zegt de woordvoerder. „De wereld staat in brand. Subsidies voor fossiele brandstoffen zijn olie op het vuur.” Volgens het ministerie verliep de demonstratie vreedzaam.