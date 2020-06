Klimaatacties in Den Haag en andere steden

Klimaatactivisten die vinden dat Nederland zich moet inspannen om duurzamer uit de coronacrisis te komen, gaan vrijdag actievoeren in diverse steden. Ze spannen rode draden, onder meer langs de Hofvijver naast het Binnenhof in Den Haag. Daaraan komen boodschappen te hangen aan het kabinet van mensen uit het land die willen dat de politiek investeert in „een eerlijke, groene toekomst”.

„Maak van klimaat de rode draad”, is de kernboodschap. De actie wordt georganiseerd door Greenpeace, Milieudefensie, DeGoedeZaak, Jongeren Milieu Actief, Fridays For Future en Extinction Rebellion. Ze gaan ook rode draden spannen in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Groningen, Den Bosch, Wageningen en Deventer.

De actie die voor politici het duidelijkst zichtbaar is, bij de Hofvijver, begint om 10.00 uur.