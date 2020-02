Kleutertoets blijft toch langer bestaan

De fel bekritiseerde kleutertoets blijft langer bestaan. Het kabinet wilde de toets voor de jongste scholieren volgend jaar al afschaffen, maar dat lukt niet. Scholen kunnen daardoor nog ruim anderhalf jaar langer doorgaan met toetsen, meldt het AD.

De datum waarop de toets helemaal verdwijnt is stilzwijgend verschoven van 1 januari volgend jaar naar augustus 2022, anderhalf jaar later dan gepland, en op een moment dat het huidige kabinet alweer heeft plaatsgemaakt voor een nieuwe regering. Oorzaak van de vertraging is een wetswijziging die meer tijd kost, stelt een woordvoerder van minister Arie Slob (CU, Onderwijs).

Na felle kritiek werd in 2013 de verplichte kleutertoets al geschrapt, scholen mochten daarna zelf weten of ze de toetsen nog zouden gebruiken. De toetsen, inclusief opgavenboekje, sluiten volgens experts helemaal niet goed aan op de ontwikkeling van kinderen tussen de 4 en 6 jaar oud.

Het ministerie stelt dat het nu ‘praktisch onmogelijk’ is om de kleutertoets nog af te nemen, maar volgens toetsaanbieder Cito gebeurt dat nu nog op duizenden scholen in het land.