Kletsnatte juli had toch een normale temperatuur

Een structurele weersverandering wordt nog niet verwacht. Ook de eerste dagen van augustus verlopen vrij wisselvallig, met maximumtemperaturen omstreeks en later iets onder het langjarig gemiddelde.

Juli was qua temperatuur een ‘normale’ maand met een gemiddelde temperatuur van 18 graden. Qua neerslag was het in het grootste deel van het land natter dan de norm. In het zuiden van de provincie Groningen viel de afgelopen maand lokaal zelfs 219 millimeter, terwijl de norm voor juli 79 millimeter neerslag is. De minste neerslag viel in de omgeving van Den Helder, met 60 millimeter.

Maandagavond en maandagnacht is het droog, maar later kan in met name Zuid-Limburg neerslag vallen. De temperatuur daalt minder ver dan de afgelopen nacht, toen het in Enschede afkoelde tot 8,8 graden. Voor vannacht worden minima tussen de 13 en de 16 graden verwacht.

Morgen breidt de regen in Zuid-Limburg zich langzaam over vooral de oostelijke helft van het land uit. In het westen blijft het overwegend droog en schijnt de zon het vaakst. De wind is zwak tot matig, kracht 2 à 3, en komt uit richtingen tussen noordwest en zuidwest. Opnieuw wordt het warm met maxima van 21 tot 23 graden en 24 graden in het zuidoosten.

Ook woensdag stijgen de maxima tot minstens 20 graden. In Limburg en Zeeuws-Vlaanderen zijn er temperaturen van 25 graden mogelijk. Opnieuw worden perioden met zon afgewisseld door wolkenvelden. Vermoedelijk blijft het grotendeels droog.

Donderdag zijn er enkele buien te verwachten, maar ook dan is er ruimte voor de zon met tijdens droge perioden fraaie opklaringen. De maximumtemperatuur komt tussen de 21 en de 25 graden uit. Waarschijnlijk gaat het stevig waaien; de zuidwester kan aan zee krachtig tot hard, kracht 6 à 7, worden.

Ook vrijdag kan het stevig waaien, met opnieuw een mix van zon en (stapel)wolken. Lokaal is een bui mogelijk.