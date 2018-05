Kleinzoon Mandela baseert roman op apartheid

Zijn grootvader was Nelson Mandela, maar zelf timmert hij ook aan de weg. Dumani Mandela, in 1976 geboren, presenteert in het najaar de Nederlandse uitgave van zijn roman ‘Al jong op de vlucht voor apartheid’.

Het boek gaat over Sandile, een jongeman die met zijn familie de wijk neemt uit het Zuid-Afrika van 1985 en naar Zweden vertrekt, een land waar kleinzoon Mandela zelf ook enige tijd woonde om te werken. Hij was er betrokken bij Nextwork Consulting en Skandia Insurance Company.

De nazaat van Nelson studeerde politieke wetenschappen en internationale betrekkingen. Hij was onder meer co-schrijver van African Soul Talk- When Politics is Not Enough. Hij schreef verder ook Rain on a Sunny Day.

Het boek verschijnt medio november. Het wordt uit het Engels vertaald door Ewoud van Hecke. Of Dumani Mandela voor de publicatie ook naar Nederland komt, is nog niet bekend, aldus uitgeverij Conserve.