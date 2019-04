Kleiner materieel bij zoektocht Marjo Winkens

De politie gaat kleiner materieel inzetten bij de zoektocht naar de sinds 1975 vermiste Marjo Winkens. Dat is nodig voor het doorzoeken vrijdag van een tuin achter een woning aan de Kerstenbergweg in Beesel (Limburg).

Daar kan de politie niets met de twee grote graafmachines waarmee de afgelopen dagen het bosperceel achter de woning is doorgespit. Tevergeefs, want er zijn geen sporen van Marjo Winkens aangetroffen, zei een woordvoerder donderdag.

Vrijdag worden kleinere graafmachines ingezet. Het werk in het bos is donderdag afgerond. Vrijdagmiddag zullen alle werkzaamheden naar verwachting worden beëindigd.

De politie begon maandag na een tip met het zoeken in het bosperceel naar sporen van Marjo Winkens. Het toen 17-jarige meisje verdween in 1975 na een bezoek aan de kermis in Sittard en is sindsdien spoorloos. In Beesel werden later spullen van haar teruggevonden.