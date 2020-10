Kleine stijging aantal coronapatiënten op intensive care

Het aantal coronapatiënten dat is opgenomen in ziekenhuizen, is alleen op de intensivecareafdelingen licht toegenomen. Ic-medewerkers zorgen nu voor 553 patiënten met Covid-19, acht meer dan woensdag, becijfert het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS). Twee van deze patiënten liggen in het ziekenhuis in het Duitse Münster.

Op verpleegafdelingen is het aantal coronapatiënten gelijk gebleven: het zijn er 1831. Opgeteld liggen nu dus 2384 Nederlandse Covid-19-patiënten in het ziekenhuis, inclusief de twee in Duitsland.

Verder meldt het centrum dat de laatste 24 uur 35 patiënten zijn overgeplaatst van de ene regio naar de andere, net zoveel als woensdag. Het verplaatsen gebeurt om de druk zoveel mogelijk over ziekenhuizen in het land te verspreiden. Ook binnen regio’s worden patiënten overgeplaatst, maar daarover brengt het landelijke centrum geen cijfers naar buiten.

Mensen die ziek zijn geworden door het virus vormen al enige tijd de meerderheid van alle Nederlandse patiënten die momenteel op de ic’s liggen. Dat zijn er nu in totaal 1023, ook weer inclusief de coronapatiënten op de ic in Münster.

Ziekenhuizen werken aan uitbreiding van hun intensivecarecapaciteit. Die wordt opgeschroefd tot 1350 bedden. In noodgevallen kan dit aantal verder stijgen tot 1700.