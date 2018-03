Kleine schepen mogen door windpark op zee

Kleinere schepen mogen binnenkort overdag tussen de windmolens varen die voor de kust staan. Die windmolenparken op zee zijn nu nog verboden terrein voor de scheepvaart, maar nu daar steeds meer windparken komen is het zaak de ruimte op de drukke Noordzee goed te benutten, vindt Rijkswaterstaat.

Terwijl de windmolens van de drie parken Offshore Windpark (Egmond aan Zee), Prinses Amalia WindPark (IJmuiden) en Luchterduinen (Noordwijk) energie opwekken, mogen schepen tot 24 meter vanaf 1 mei tussen de windturbines door koersen. De schippers moeten zich wel aan strikte voorwaarden houden. Ze moeten minstens 50 meter afstand houden van de molens en in het gebied mogen ze niet voor anker gaan of met een sleepnet over de bodem gaan. De windmolenparken voor de kust blijven verboden terrein voor grotere schepen, duikers en kitesurfers.