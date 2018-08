Bij een fabriek van ExxonMobil Nederland, in het Rotterdamse Botlekgebied, was vrijdagochtend korte tijd een klein gasolielek op de raffinaderij. De fabriek werd tijdelijk stilgelegd. Rond 12.45 uur was de lekkage dicht.

Volgens ExxonMobil is er geen gevaar geweest voor de omgeving. Er zijn geen gewonden gevallen.