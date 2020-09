Kleine hoeveelheid smokkelwaar gevonden in gevangenis in Lelystad

Bij een zoekactie in de Penitentiaire Inrichting (PI) in Lelystad is woensdag een „kleine hoeveelheid” smokkelwaar gevonden. Dat laat een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) weten. Over wat voor spullen het precies gaat, doet de DJI geen uitspraken.

Dinsdag ging de gevangenis op slot omdat het vermoeden bestond dat er verboden waren naar binnen waren gesmokkeld. Daarom mochten gedetineerden hun cel niet uit en kon er geen bezoek komen. Woensdag werd verder gezocht door een bijstandsteam.

Vanaf donderdag is bezoek weer mogelijk en wordt het dagprogramma voor alle gedetineerden gefaseerd weer opgestart, aldus de DJI. In de celblokken die dinsdag werden doorzocht, is het dagprogramma woensdag hervat.