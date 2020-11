Kleine groepjes rond de tafel in Allerhande kersteditie

Ook bij de makers van boodschappenmagazine Allerhande zorgde corona dit jaar voor dilemma’s. De recepten in de kersteditie, waarvan de inhoud woensdag werd gepresenteerd, moesten afgestemd worden op de nog onduidelijke coronaregels voor de kerstperiode.

„Tijdens het maken bleef het lang onzeker hoe de coronamaatregelen zich zouden gaan ontwikkelen”, aldus Joyce Bierman, verantwoordelijke voor het tijdschrift van Albert Heijn woensdag tijdens de presentatie. Al in de zomer moest het team beslissen over de invulling van de kerstspecial. Zo werden er voor de zekerheid foto’s gemaakt met complete families, waar ook grootouders aan tafel zaten. Uiteindelijk is toch gekozen voor foto’s waar alleen een gezin op staat en grootouders digitaal aanschuiven.

De supermarkt zegt op basis van consumentenonderzoek dat mensen kerst dit jaar niet alleen tijdens de kerstdagen vieren, maar op meerdere dagen en in kleinere gezelschappen. Dat was voor het magazine geen groot probleem. „We maken de recepten voor Allerhande meestal voor vier personen, met de mogelijkheid tot het uitbreiden of afschalen van de hoeveelheid”, aldus Bierman. Zo wordt de voorkant van het blad gesierd door een trifle: een dessertgerecht met verschillende laagjes, zoals fruit en room. „Een trifle is makkelijk te vergroten als de groepsgrootte uitbreidt en ook makkelijk te verkleinen, bijvoorbeeld tot porties per glas, voor één persoon.”

Er staan ook gourmetrecepten in het magazine, dat een oplage heeft van zo’n twee miljoen. Dat je tijdens het gourmetten lastiger afstand van elkaar kunt houden, was volgens Albert Heijn geen reden om recepten voor de kerstklassieker dit jaar achterwege te laten. „Wij zien dat gourmetten vooral in gezinsverband wordt gedaan”, aldus een woordvoerster. „En anders is het even goed kijken hoe je aan tafel gaat, of dat je misschien een tweede gourmetstel erbij moet zetten.”

Het magazine ligt vanaf 6 december in de winkels.