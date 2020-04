Kleine campings: bouwvakker heeft toch ook geen privé-dixi

Kleine campings zijn kritisch over de verlenging tot 20 mei van vrijwel alle Nederlandse coronamaatregelen. Volgens brancheorganisatie Stichting Vrije Recreatie (SVR) zouden er best wat maatregelen versoepeld kunnen worden, zodat de kleine campings in het land weer open kunnen.

Het steekt de 1200 aangesloten recreatieondernemers dat grote en kleine campings nu over een kam worden geschoren. Op de allerkleinste terreinen is volgens hen ruimte te over en lopen mensen elkaar niet in de weg. Ook de douches zouden gebruikt kunnen worden, door iedereen op de camping op vaste tijden toegang tot het douchegebouw te geven.

„Bouwvakkers, vrachtwagenchauffeurs, heel veel mensen zijn op allerlei plekken aan het werk en van huis. En denk nu niet dat iedere bouwvakker een privé-dixi heeft op de bouwplaats”, benadrukt de SVR. „Al deze reizende mensen hebben nog altijd geen extra corona-uitbraken veroorzaakt, dus waarom zou een kampeerder, die heel bewust voor de rust en de ruimte van een kleine camping kiest en zich aan alle regels houdt, een groter gevaar zijn?”