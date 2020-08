In het magazijn van wassenbeeldenmuseum Madame Tussauds in het centrum van Amsterdam heeft zaterdagmorgen vroeg een kleine brand gewoed. De brand kon worden geblust door de sprinklerinstallatie, meldt de brandweer.

Er is behoorlijke schade door de rook en wateroverlast, aldus een woordvoerster van de brandweer. Voor zover nu bekend heeft het museum zelf geen schade opgelopen. De brand is ontstaan in een vuilcontainer, op de vierde etage van het museumgebouw op de hoek van de Dam en het Rokin.