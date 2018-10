„Kleine bedrijven beter digitaal beschermen”

Kleine bedrijven moeten zich beter gaan beschermen tegen internetcriminelen. Dit jaar hebben digitale inbrekers al bij ruim de helft van de kleine bedrijven (53 procent) geprobeerd om geld of gegevens te pikken, blijkt uit onderzoek van Alert Online. Maar terwijl de dreiging stijgt, maken juist steeds minder kleine bedrijven, met één tot negen werknemers, zich zorgen over hun digitale veiligheid. En die onbezorgdheid is onterecht, waarschuwt justitieminister Ferd Grapperhaus, maandag bij de start van de Week van de Veiligheid. Hij trekt 1,2 miljoen euro uit voor training en voorlichting over risico’s aan het midden- en kleinbedrijf.

„Steeds meer kleine bedrijven werken ook digitaal; bestellingen en betalingen worden online gedaan, bedrijfsprocessen worden aangestuurd door computers. Dat biedt kansen maar maakt een bedrijf ook kwetsbaar. Er hoeft maar één medewerker op een verkeerde link te klikken en het bedrijf ligt stil. Met grote financiële schade en een deuk in de reputatie tot gevolg”, stelt Grapperhaus.

Het vaakst aan de orde zijn phishingmails, waarbij de ontvanger op een bijlage moet klikken, en acquisitiefraude, waarbij spookfacturen worden gestuurd voor spullen of diensten die niet zijn geleverd. Uit het onderzoek onder 712 kleine bedrijven blijkt echter dat driekwart van de kleine ondernemers niet bezorgd is over de cybercriminelen, 10 procent meer dan de 65 procent die vorig jaar uit het onderzoek rolde.

Bedrijven wordt geadviseerd vaak back-ups te maken, updates direct uit te voeren, een firewall of virussoftware te installeren en wachtwoorden complexer te maken. Ook personeel moet goed getraind worden.

Alert Online is een campagne van de overheid, het bedrijfsleven en wetenschap.