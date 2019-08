'Kleine' Airborne Museum Arnhem zeer populair

Het Arnhemse Airborne at the Bridge, een kleine dependance van het Airborne Museum in Oosterbeek, is een groot succes. Sinds de opening in 2017 zijn er al meer dan 100.000 bezoekers geweest, van wie 60 procent uit het buitenland komt, aldus museumdirecteur Sarah Heijse vrijdag.

Airborne at the Bridge vertelt het verhaal van de Slag om Arnhem in september 1944 vanuit een Nederlands, een Duits en een geallieerd gezichtspunt. De slag was deel van de bevrijdingsoperatie Market Garden, waarmee de geallieerde landen een einde wilden maken aan de Tweede Wereldoorlog. Maar het lukte niet om de Arnhemse Rijnbrug op de Duitsers te veroveren en daarmee stokte de operatie.

De museumdirectie hield rekening met ongeveer 25.000 bezoekers per jaar, aldus directeur Sarah Heijse vrijdag. Maar het zijn er nu al veel meer, terwijl de grote drukte rond de 75-jarige herdenking van de slag in september nog moet beginnen. In september is er in Airborne at the Bridge een expositie over slachtoffers van de slag en hun nabestaanden.