Kleindochter na 75 jaar bij Russisch graf opa

De kleindochter van een Russische militair bezoekt donderdag, 75 jaar nadat hij naar het front vertrok, voor het eerst het graf van haar opa. Sovjetsoldaat Aleksej Andrejevitsj Andrejev stierf eind mei 1945 in Duitsland aan tuberculose en ligt begraven op het Russisch Ereveld in Leusden.

Vijftiger Irina Tsjernjakova, die met haar familie in de Letse hoofdstad Riga woont, hoorde pas een paar maanden geleden dat haar opa in het verre Nederland begraven ligt. De Nederlandse onderzoeker Remco Reiding (41) bracht het contact tot stand. Al twintig jaar zoekt hij naar nabestaanden van Sovjetsoldaten. Velen waren door de Duitsers krijgsgevangen gemaakt en overleden na hun bevrijding alsnog aan ziektes. Op het ereveld in Leusden vonden 865 er hun laatste rustplaats.

Andrejev werd eerst door de Amerikanen begraven bij het Limburgse Margraten en in 1947 is zijn lichaam overgebracht naar Leusden. Ruim vijftig jaar na de oorlog zijn pas voor het eerst nabestaanden opgespoord.

„Irina heeft nu haar koffers gepakt, maar de laatste zorgen voor de reis van haar leven zijn nog niet weggenomen”, zegt Reiding. „Ze vroeg zich bijvoorbeeld af of ze een schep en hark mee moest nemen om het graf in orde te maken. Nee, dat hoeft niet, het Russisch Ereveld wordt keurig onderhouden”, aldus de onderzoeker die in 2015 voor zijn speurwerk een onderscheiding kreeg van de Russische president Vladimir Poetin. Reiding is oprichter van de Stichting Russisch Ereveld.

Nadat ze donderdag het graf heeft bezocht, wandelt kleindochter Irina vrijdag tijdens Dodenherdenking mee in een stille tocht. De tocht, waarin ook vicepremier Hugo de Jonge meeloopt, gaat van Kamp Amersfoort naar het ereveld en de oorlogsgraven op begraafplaats Rusthof.